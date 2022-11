CdA Inter, ricavi in aumento. Sponsor di maglia? Ecco la situazione

Ieri il CdA dell'Inter ha approvato la trimestrale. Dal bilancio al 30 settembre 2022 di Inter Media and Communication i ricavi sono aumentati del 31,8% a 93,5 milioni per i tre mesi chiusi al 30 settembre 2022. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, i ricavi da sponsor di maglia sono cresciuti di 2 milioni di euro. "Sono passati da 5,2 a 7,2, di cui 6 che sarebbero però dovuti arrivare dal discusso (e insolvente) partner principale per il 2022-23".