Inter, “non viene minimamente messa in dubbio la stabilità del progetto Suning”

L’Inter cerca acquirenti? No, per il momento Suning sta cercando solamente nuovi, eventuali partner per la società nerazzurra, che possano sostituire magari Lion Rock, attualmente socio di minoranza con il 31,05% delle quote azionarie.

I segnali che dalla Cina arrivano in viale della Liberazione sono chiari: non viene messa in dubbio la stabilità del progetto iniziato nel 2016 e la rassicurazione è che si sta lavorando “solo” per rifinanziare il debito. Quest’ultima operazione (ci sono due bond: uno da 300 milioni con Goldman Sachs e uno da 75 con JP Morgan) va conclusa entro la fine del 2021 nella speranza che i tassi d’interesse e il mercato diano una mano. Meglio ancora se a rifinanziare sarà un solo istituto”, sottolinea oggi il Corriere dello Sport. . Quest’ultima operazione (ci sono due bond: uno da 300 milioni con Goldman Sachs e uno da 75 con JP Morgan) va conclusa entro la fine del 2021 nella speranza che i tassi d’interesse e il mercato diano una mano. Meglio ancora se a rifinanziare sarà un solo istituto”, sottolinea oggi il Corriere dello Sport.