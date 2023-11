Inter, stasera accoppiata che ha già giocato brutti scherzi: Inzaghi ha avvertito i suoi

Nerazzurri impegnati contro una squadra che non va sottovalutata per proseguire il cammino in vetta

Inter-Frosinone nasconde insidie. Non va sottovalutata, lo dicono alcuni numeri che riguardano il percorso dei nerazzurri finora. Lo sottolinea infatti il Corriere dello Sport di oggi. Questo il focus: "L’accoppiata “piccola”-San Siro, infatti, ha già causato brutti scherzi all’Inter. In casa ha gettato alle ortiche 5 punti da situazioni di vantaggio perdendo contro il Sassuolo e pareggiando contro il Bologna.

Non è finita qui, perché contro la squadra di Thiago Motta - nonostante il momentaneo doppio vantaggio - la frenata è arrivata proprio prima dell’ultima sosta di ottobre, mandando di traverso il break per le nazionali. Visto che i suoi solo in casa hanno perso gli unici punti in campionato, Inzaghi ha avvertito la squadra sull’importanza di non fallire contro una neopromossa che ben presto si è tirata fuori dalle sabbie mobili, perdendo in A solo 4 partite su 11 di quelle disputate (contro Napoli, Roma, Bologna e Cagliari).