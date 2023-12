Inter, nuovo negozio nel cuore di Milano. Aperto da oggi l’Inter store Castello

Il design dell’Inter Store Castello, in linea con la nuova visual identity del Club, permetterà ai tifosi di essere protagonisti di un journey di acquisto immersivo e innovativo, reso ancora più speciale dalla presenza di un’area esperienziale dedicata completamente ai colori nerazzurri. All'interno dello store è inoltre disponibile un ticketing corner che, in occasione delle festività natalizie, rimarrà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19. Infine, proprio in occasione dell'opening, i tifosi avranno accesso a una speciale Capsule Collection di prodotti in limited edition realizzati in esclusiva per l’evento di apertura.