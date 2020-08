Priorità all’Europa League, poi alla dirigenza dell’Inter toccherà sciogliere i nodi sul futuro di Antonio Conte. Il Corriere dello Sport spiega: “Indipendentemente da come finirà questa stagione, con il presidente Zhang ci sarà un chiarimento. A Nanchino le accuse di una società «debole» mosse dal tecnico non sono piaciute e per Suning sarà vietato ripeterle in pubblico. Pena il licenziamento per giusta causa che sarebbe possibile già adesso, dopo le frasi di Bergamo“.