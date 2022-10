Inter, Suning chiede sempre 1.2 mld: “Pretese potrebbero essere soddisfatte da…”

Suning resta irremovibile: è sempre di 1.2 miliardi di euro la richiesta per cedere la maggioranza dell'Inter. Finora, però, nessun compratore ha ritenuto adeguata questa cifra, come spiega il Corriere dello Sport: "Finora è sempre stata ritenuta troppo elevata. Anche perché quella nerazzurra è una società che brucia cassa per 10 milioni al mese e che è pesantemente indebitata (a gennaio è stato emesso un bond di 415 milioni in scadenza nel 2027).