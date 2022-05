Inter, che traguardo! I 70mila con l’Empoli per superare il milione di spettatori

Numeri davvero da urlo. L’Inter si prepara a superare il milione di spettatori a San Siro da inizio stagione

Numeri davvero da urlo. L’ Inter si prepara a superare il milione di spettatori a San Siro da inizio stagione. Verrà abbattuto nel match di questa sera contro l’Empoli il muro, ormai ci siamo. Entrate importantissime per le casse del club e un sostegno fondamentale per la squadra di Simone Inzaghi. Nei dettagli entra oggi il Corriere dello Sport.

“A spingere l'Inter verso il sorpasso ci sarà praticamente... il tutto esaurito. Non 75.000 spettatori, ma 70.000 perché il settore ospiti sarà comunque destinato ai pochi tifosi dell'Empoli (circa 200). I posti che rimarranno invenduti oggi pomeriggio al terzo anello blu non impediranno però al club di viale della Liberazione di tagliare un traguardo importante: il milione di spettatori dall'inizio della stagione tra Serie A, Champions e Coppa Italia. Prima del confronto odierno i biglietti staccati erano circa 987.000 e grazie al match contro l'Empoli il muro sarà abbattuto. Senza le limitazioni per il Covid sarebbe successo molto prima”, si legge.