LIVE, Inter-Bologna 0-0: Sanchez con Lukaku, riposa Barella

MILANO – Per la decima giornata di campionato l’Inter riceve al Meazza il Bologna di Sinisa Mihalovic. Turno di riposo per Lautaro Martinez, sostituito da Sanchez. A centrocampo riposa Barella, torna Vidal che insieme a Gagliardini e Brozovic compone la diga davanti la difesa. Perisic e Hakimi sulle corsie esterne, in difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni. I nerazzurri sono a quota 18 in campionato mentre i rossoblù hanno raccolto 12 punti nelle prime nove giornate.

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Bologna.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 22 Vidal, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic, 10 Lautaro,12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 23 Barella, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.

Allenatore: Antonio Conte.

BOLOGNA (3-4-1-2): 28 Skorupski; 17 Medel, 23 Danilo, 14 Tomiyasu; 29 De Silvestri, 32 Svanberg, 30 Schouten, 3 Hickey; 21 Soriano; 99 Barrow, 24 Palacio.

A disposizione: 1 Da Costa, 6 Paz, 8 Dominguez, 10 Sansone, 15 Mbaye, 18 Baldursson, 19 Rabbi, 22 Michael, 33 Calabresi, 55 Vignato, 63 Vergani, 68 Khailoti.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Valeri.

Assistenti: Preti, Bresmes.

Quarto Uomo: Mariani.

VAR: Irrati.

Assistente VAR: Lo Cicero.