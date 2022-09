TS – Inter, svolta societaria imminente: ecco quando avverrà il cambio di proprietà

Continuano a rincorrersi le voci sul futuro societario dell'Inter . Anche Tuttosport fa il punto su ciò che sarà del club nerazzurro, che potrebbe presto cambiare proprietà: "Il periodo è caldo, non solo per i problemi palesati in campo dalla squadra di Simone Inzaghi nel primo mese della stagione. Sono ormai mesi che si rincorrono rumors e indiscrezioni sul futuro dell’Inter e nell’ultimo periodo le voci si sono intensificate con aggiornamenti che arrivano con frequenza quasi quotidiana da tutte le parti del mondo.

Il tutto fa supporre che una svolta sia ormai imminente; che non significa a breve, magari già in questi mesi finali del 2022, ma è assai probabile che per una svolta societaria non bisognerà attendere il 2024, quando scadranno i tre anni di tempo per Suning per rimborsare il fondo statunitense Oaktree che nel maggio 2021 ha prestato 275 milioni a Great Horizon".