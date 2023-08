Sky – Contatto Inter-Porto per Taremi, pista difficile: ecco la richiesta

Nelle scorse ore c’è stato un contatto tra l’Inter e il Porto per Mehdi Taremi, attaccante classe 1992. Lo fa sapere Sky Sport, che aggiunge ulteriori dettagli sulla pista per l’attacco nerazzurro. Il prezzo infatti non scende dai 30 milioni richiesti, anzi, può salire per la concorrenza del Tottenham. Nonostante sia in scadenza nel 2024, il club portoghese non abbassa le sue richieste. L’Inter è informata e continua a valutare anche altre piste.