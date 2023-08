FCIN1908 / Inter, Balogun dentro o fuori in 48 ore. Salgono quotazioni di…

L’ Inter si muove su più tavoli per l’attacco. Come appreso da FCIN1908.it, nelle prossime 48 ore il club nerazzurro capirà se effettivamente ci sono i margini per la pista Folarin Balogun. Si valutano attentamente gli eventuali costi dell’operazione con l’Arsenal e intanto si continuano a monitorare gli altri profili.

Per Mehdi Taremi il Porto chiede 30 milioni, mentre per Alvaro Morata - il preferito di Simone Inzaghi - sarebbero alti i costi dell’operazione senza Decreto Crescita. Iniziano così nelle ultime ore a salire le quotazioni di Beto dell’Udinese, tra i quattro profili per il momento valutati dal club nerazzurro per l’attacco. A meno che non emerga una nuova pista per il reparto avanzato a sorpresa…