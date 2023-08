GdS – Inter, ancora chance per Taremi. Ma c’è un fattore che frena la trattativa

I nerazzurri continuano a cercare un attaccante: esistono ancora margini di trattativa per l'iraniano del Porto

Corsa contro il tempo per l'Inter, che continua a cerca un attaccante di livello tra mille difficoltà economiche. Un nome emerso nel corso delle settimane è quello di Mehdi Taremi, per il quale continuano i contatti, ma il Porto rimane fermo sulla sua richiesta di 30 milioni di euro. Oltretutto, secondo La Gazzetta dello Sport, c'è un altro fattore che può incidere: "L'Inter continua a voltare la testa pure verso il Portogallo: ancora ieri gli intermediari hanno lavorato ai fianchi i dirigenti sul Porto che valutano ancora 30 milioni il loro Taremi, a cui non dispiacerebbe vestirsi di nerazzurro.