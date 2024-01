Inter, Taremi in chiusura: “Tempi tecnici per visite e firma. Zielinski diverso”

L'Inter lavora per un doppio colpo a 0 in vista della prossima stagione: uno in chiusura, l'altro per ora no secondo Fabrizio Romano

L'Inter lavora per un doppio colpo a 0 in vista della prossima stagione. Uno in chiusura, l'altro per ora no secondo Fabrizio Romano. "Taremi? E' un discorso da ultimare: l'Inter ha un accordo verbale e sta aspettando la fine della Coppa d'Asia e i tempi tecnici per firmare e fare le visite.