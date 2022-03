Inter, ad Appiano questo tema ha generato un dibattito molto acceso. Nello staff…

I tanti big match ravvicinati hanno sottratto energie fisiche e mentali

I tanti big match ravvicinati hanno sottratto energie fisiche e mentali. Dopo un tour de force come quello affrontato tra fine gennaio e febbraio, era prevedibile vedere una squadra stanca. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’Inter ha un blocco mentale da superare, ma "il problema è anche di natura fisica", anche se a guardare i numeri non sembrerebbe così.

"Il calendario non ha dato una mano, certo, piazzando tutte insieme partite dal coefficiente di difficoltà elevatissimo. Ma qui Inzaghi ha pagato dazio oltre ogni ragionevole aspettativa. È un qualcosa su cui riflettere, in prospettiva. Anche in futuro l’Inter si troverà nella stessa situazione, alcuni correttivi andranno adottati. È un tema di discussione vivo ad Appiano: non tutti nello staff tecnico di Inzaghi sono abituati a gestire un gruppo con tanti nazionali e tanti impegni ravvicinati, la cosa ha portato anche a un dibattito interno molto acceso. E di questo Inzaghi fin qui è rimasto più “vittima” che altro: è giusto tenere a mente questo discorso, per il presente e per il futuro".