Inter, terapie per Calhanoglu e Skriniar. Oggi la scelta su Dimarco. Bastoni e Dzeko…

"Sul versante sinistro Gosens sembra lanciato mentre in difesa Bastoni potrebbe dover attendere la Juve per tornare titolare. Il tour de force inizierà dal 1’ per un Brozovic alla ricerca della verve svanita così come Dzeko potrebbe mettere nel mirino la Juve per quel gol che manca addirittura dalla Supercoppa del 18 gennaio contro il Milan".