CdS – Inter, un solo termine per il gol di Dimarco. E col pensiero porta a…

Volontaria o meno, la giocata ha lasciato comunque tutti a bocca aperta. Non si può che applaudire la rete di Federico Dimarco in Inter-Frosinone, come spiega anche il Corriere dello Sport di oggi: "E' stata una magia di Dimarco a spezzare lo 0-0. Perché solo così può essere descritta l’invenzione del mancino, che, appena superata la metà campo, dalla sua fascia, ha visto Turati troppo avanzato e l’ha infilzato con una parabola che si è spenta giusto sotto la traversa.