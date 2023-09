Inter, nuova Academy in Cina. Antonello: “Mercato strategico da 150 mln di tifosi”

La nuova Academy, della durata quinquennale, sarà supervisionata da allenatori nerazzurri provenienti da Milano, che si occuperanno di portare nella nuova struttura il know-how del Settore Giovanile interista.

“La nascita di questa nuova partnership rappresenta un passo importante nel percorso di espansione di Inter Academy in Cina e testimonia la grande attrattiva dei nostri colori in un mercato per noi di rilevanza strategica", ha dichiarato il CEO Corporate di FC Internazionale Milano Alessandro Antonello. “La Cina è la casa dei nostri azionisti, siamo stati il primo Club italiano a giocare nel Paese e oggi i nostri supporter cinesi traguardano quota 150 milioni. È quindi un motivo di grande soddisfazione iniziare questa nuova avventura in collaborazione con un partner di rilievo come Fujian Tiandaoyuan Investment Co., Ltd”.

“Oggi siamo molto onorati di annunciare la costituzione ufficiale di Inter Academy Fuzhou. Questo è un progetto molto importante per noi perché la città ha tanti tifosi e appassionati che da sempre sostengono con entusiasmo l'Inter. Il progetto punta a coprire l'intera area della nostra città, seguendo le linee guida di Inter Academy. L'obiettivo principale è quello di migliorare i nostri giovani non solo come calciatori ma anche come uomini e donne. Grazie ancora all'Inter per averci scelto. Faremo di tutto per sviluppare il progetto al meglio!” ha sottolineato Hu Lei, presidente di Fujian Tiandaoyuan Investment Co., Ltd.

