Inter, non era questo il test anti City: Inzaghi sa bene una cosa. Gagliardini…

Il giorno dopo la sconfitta arrivata sul campo del Napoli, il Corriere della Sera analizza la prova dell'Inter. Dopo 8 vittorie consecutive, la marcia dei nerazzurri si ferma al Maradona. "Anche a pieno regime la squadra di Inzaghi pensa solo a non scoprirsi troppo provando qualche «pallata» (come la chiama Spalletti) su Lukaku".

"Ma del resto con una finale di Coppa Italia mercoledì e il chiodo fisso di quella di Champions, è necessario amministrare le energie, rischiando anche la 12ª sconfitta con una volata Champions (sabato c’è l’Atalanta a San Siro) ancora da chiudere. Ma certi giocatori vanno in campo solo per preservare i titolari, sperando che non facciano danni".