Sky – Inter, primi test negativi: domani possibile riapertura di Appiano. E oggi pomeriggio…

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter attende gli esiti degli ultimi tamponi che dovrebbero arrivare domani mattina. Se non ci saranno problemi, già nel pomeriggio i giocatori potranno tornare ad allenarsi, ovviamente in maniera individuale, ad Appiano Gentile. Come rimarca Sky, i primi test svolti nei giorni scorsi hanno dato tutti esito negativo e tra oggi pomeriggio e domani mattina arriveranno anche gli altri esiti. La sensazione è che domani pomeriggio possa essere il giorno della riapertura della Pinetina.