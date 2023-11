Inter, Thuram gioisce via social per il rientro di Cuadrado: la dedica al Panita

Il recupero del colombiano è una buona notizia per tutti in casa nerazzurra prima di una settimana molto impegnativa

La buona notizia di questa settimana è sicuramente il ritorno in gruppo di Juan Cuadrado. L'Inter arriva dunque alla sfida con la Juventus con un'alternativa in più a destra rispetto al passato. Novità non di poco conto, considerando l'indisponibilità di Pavard almeno per un altro mese. Sorride quindi Inzaghi e anche i suoi calciatori, che hanno ritrovato un compagno desideroso di dare finalmente il suo apporto.