Libero – Lukaku croce e delizia di una notte che l’Inter aspettava da 10 anni

“Uno scatto da fenomeno, un rigore per eguagliare il Fenomeno”. Apre così l’articolo di Libero in merito al gol segnato in avvio di partita da Romelu Lukaku. Il belga ha raggiunto Ronaldo il Fenomeno: entrambi, alla prima stagione in nerazzurro, hanno segnato 34 gol, tra cui uno in finale di Coppa UEFA/Europa League. “Ci si chiedeva se fosse l’uomo giusto, se l’insistenza di Antonio Conte su di lui fosse giustificata, persino se valesse davvero quegli 83 milioni che ne hanno fatto l’acquisto più caro della storia nerazzurra”, commenta poi Libero che aggiunge come l’ex United abbia mostrato grinta, carattere, forza e fisicità di aprire gli spazi a Lautaro nel corso della stagione. “La beffa imprevedibile arriva con la deviazione decisiva sull’incredibile rovesciata di Diego Carlos. Lukaku si rivela così delizia e croce di una notte che l’Inter aspettava da dieci anni e vede sfuggirsi dalle mani”, la chiosa di Libero.