Conte: “Ho sempre sentito la fiducia. Ho firmato per rendere Inter competitiva e tornare a vincere”

Dopo la vittoria per 3-1 sul Torino che ha portato l’Inter al terzo posto, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa:

Troppe critiche?

“So benissimo che l’Inter è una squadra soggetta a queste situazioni, ma bisogna accettare in maniera serena eventuali critiche. Da parte nostra siamo stati molto sereni, stiamo facendo buone cose, episodi hanno condizionato risultati che potevano essere positivi. Penso che queste critiche servano anche a compattare l’ambiente e la squadra”.

Marotta ha detto che la tua permanenza non è in dubbio

“Ringrazio il direttore, ma non ho mai avuto sentore di non fiducia dalla società. Il club vede come sto lavorando ogni giorno e credo sia soddisfatta del lavoro svolto. Stiamo parlando di una persona che mi ha voluto fortemente e che è stato uno dei motivi per cui sono qui. Progetto importante, non vedo sfiducia nei miei confronti. Se dovesse sentire questo, non sarei mai di peso all’Inter, anche per come sono stato accolto dal club e dai tifosi”.

Secondo miglior attacco e seconda miglior difesa

“Questa è il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo avuto solamente 4 sconfitte come la Juve, ma i numeri testimoniano che stiamo facendo un lavoro importante. Dopo la ripresa abbiamo il maggior possesso, abbiamo indice di pericolosità maggiore delle altre. Portare 18 giocatori al gol vuole dire che attacchi con tanti uomini. Oggi siamo molto più imprevedibili”.

Il secondo posto ti accontenterebbe o vuoi l’Europa League?

“Vogliamo finire il campionato nel miglior modo possibile, crescere in tutto e per tutto. Ho firmato per tre anni per rendere l’Inter competitiva e tornare a vincere. In passato mi è sempre capitato di vincere al primo anno, ma so che c’è una strada lunga da fare, ma c’è una società forte e un progetto importante. Serve pazienza e voglia di essere uniti e compatti e noi a livello di squadra e staff tecnico lo siamo”.