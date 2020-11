Inter, sul 2-1 per il Torino un chiaro messaggio di Conte: 4′ fatali per il Torino

L’Inter ha acciuffato tre punti importanti per la classifica contro il Torino. Eppure, la squadra di Conte è andata vicinissima al tracollo. Questo il racconto della Gazzetta dello Sport del momento in cui i nerazzurri erano sotto di 2 reti: “Potrebbe calare il buio totale sui nerazzurri, invece la doppia sberla li rianima, così, di colpo. Con i primi due tiri in porta, restano in partita sul tap-in di Sanchez. È una reazione di pancia, più che di testa, ma è la svolta. Messaggio di Conte: inserisce Lautaro, Vidal scala al posto di Gagliardini, Sanchez trequartista. Per chi non l’avesse capito: all’arrembaggio! Nel giro di quattro minuti, il Torino subisce il pareggio dell’imprendibile Lukaku. Il centrocampo granata non regge l’urto”.