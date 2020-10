SM: “Inter, Conte ha dato un forte avvertimento. E domani tornano tre big dall’inizio”

Giornata di vigilia di Champions League in casa Inter, con i nerazzurri che preparano sotto il diluvio la delicata trasferta di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk. E nonostante la roboante vittoria per 5-0 in semifinale di Europa League, riporta SportMediaset, “Antonio Conte ha già avvertito tutti che quella di domani sarà un’altra storia”.

L’emittente dà poi qualche indiscrezione in merito alla formazione titolare: rispetto a sabato tornano De Vrij, Hakimi e Barella dal primo minuto, quest’ultimo al posto di Eriksen. Mentre Lautaro, in coppia con Lukaku, spera che l’aria di Kiev possa restituirgli gol e sorriso.