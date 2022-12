GdS – Inter, dopo 2 settimane si torna al lavoro ad Appiano: Darmian e D’Ambrosio a parte

Dopo due settimane di vacanze concesse da Simone Inzaghi, l'Inter è tornata a lavorare ad Appiano Gentile in vista del ritiro di Malta e, con il nuovo anno, della ripresa del campionato. Come scrive la Gazzetta dello Sport, D'Ambrosio e Darmian sono stati gli unici ad allenarsi a parte:

"Oggi hanno lavorato a parte D'Ambrosio, Darmian e Zanotti. I primi due erano fermi già prima dello stop del campionato a causa di problemi muscolari, mentre Zanotti si è infortunato con la nazionale Under 20. Del gruppo non fanno parte i 7 convocati per il Mondiale, compreso Correa, escluso dal c.t. Scaloni alla vigilia del torneo. Il Tucu la prossima settimana sarà ad Appiano e riprenderà a lavorare insieme a Darmian e D'Ambrosio che non voleranno a Malta con i compagni. Dal 9 in poi con il gruppo ci sarà anche Onana".