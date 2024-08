In un San Siro sold out, l'Inter ha battuto con un netto 4-0 l'Atalanta. Ritmi alti, trame di gioco, inserimenti, la squadra che ha vinto la seconda stella solo qualche mese fa, è tornata. "L’Inter è tornata o forse non è mai andata via, semplicemente dopo i bagordi per lo scudetto della seconda stella, è ripartita un po’ più compassata, in ritardo di condizione, ma il primo scontro diretto della stagione, anche il primo contro una rivale di Champions, rimette le cose al proprio posto", sottolinea il Corriere della Sera.