CdS – Inter, non è finita qui: chieste informazioni al Tottenham per Ndombele

Il mercato in entrata dell’Inter potrebbe non essersi concluso con l’arrivo di Pavard: nella giornata di ieri sono aumentati i rumors che vorrebbero la dirigenza nerazzurra a caccia di un nuovo innesto a centrocampo. Il nome emerso con...

Il mercato in entrata dell'Inter potrebbe non essersi concluso con l'arrivo di Pavard: nella giornata di ieri sono aumentati i rumors che vorrebbero la dirigenza nerazzurra a caccia di un nuovo innesto a centrocampo. Il nome emerso con insistenza è quello di Tanguy Ndombele , francese classe '96 tornato al Tottenham dopo la stagione trascorsa in prestito al Napoli.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Ieri è girato il nome di Soumarè, in uscita dal Leicester, appena retrocesso in Championship, ma con il passare delle ore la pista ha perso consistenza. Sta guadagnando consistenza, invece, l'idea di portare a Milano Ndombele, con l'Inter che ha già chiesto informazioni al Tottenham. Dopo la stagione trascorsa in prestito al Napoli, partecipando, seppure non con un ruolo da protagonista, alla cavalcata tricolore, il francese è tornato a Londra, dove non vuole restare.