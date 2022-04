Inter, da gennaio un disastro in trasferta e ora serve l’impresa a Torino

La squadra nerazzurra ha abbassato di molto la sua media di punti fatti fuori casa nella seconda parte della stagione e la classifica ne ha risentito

Il rendimento in trasferta sta facendo la differenza nel momento dell'Inter . Il Milan è a più sei perché se Pioli e i suoi fuori casa hanno collezionato 13 punti in cinque partite, la squadra nerazzurra ne ha collezionati solo 4 in 4 gare (da recuperare quella contro il Bologna).

L'ultima volta che la formazione di Inzaghi ha vinto in trasferta era il 17 dicembre contro la Salernitana, cinque a zero. Da allora sono passati quasi tre mesi e mezzo e ora questa tendenza sarebbe da invertire proprio a Torino, dove i nerazzurri non vincono praticamente dall'epoca Stramaccioni. Serve un'impresa perché "è l'unico modo per riaccendere la scintilla di un gruppo che sembra in calo a livello mentale e fatica tremendamente a segnare perché non esprime più il calcio scintillante dei primi sei mesi", come scrive il Corriere dello Sport.