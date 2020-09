Conte soddisfatto, ma non basta. Servono cessioni: tre i principali indiziati in casa Inter

Dopo Vidal, che oggi firmerà il contratto con l’Inter, Conte si aspetta altri rinforzi in una sessione di mercato. Il tecnico dell’Inter sogna Kanté in mediana e cerca anche un esterno sinistro. Prima, però, bisogna far uscire qualche pedina e incassare per poi poter reinvestire sui rinforzi.

“Brozovic, Perisic e Nainggolan restano i principali indiziati, perché il Chelsea non ha dimostrato ad oggi la volontà di concedere sconti. Kanté ha una valutazione molto alta, 60 milioni di euro, mentre per Marcos Alonso ed Emerson gli inglesi non aprono alla formula del prestito, considerata la necessità di rientrare economicamente dei pesanti investimenti fatti per rinforzare la squadra di Lampard. Conte è stato parzialmente soddisfatto ma ancora non basta”, sottolinea Calciomercato.com