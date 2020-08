La Stampa – Inter, tre regali per Conte per iniziare. Poi fase 2: addii e possibili acquisti

“Tonali, Emerson Palmieri e il rinvio della prima partita di campionato. Sono questi i primi regali che l’Inter porterà in dote ad Antonio Conte dopo la tregua di Somma Lombardo“. Così il quotidiano La Stampa parla del mercato e del momento attuale in casa nerazzurra.

Di ieri invece la notizia che ha visto arrivare in sede Conte per la prima riunione operativa con i dirigenti e si è parlato proprio di mercato e calendario. Le operazioni previste sono quelle che riguardano il centrocampista del Brescia e l‘esterno del Chelsea (che ieri ha comprato Chilwell). Sull’italiano – si legge nell’articolo – che sarebbe pronto un contratto da 2.5 mln a stagione. Anche l’accordo col Brescia sarebbe vicino.

FASE DUE – Sono previsti anche altri rinforzi però a fronte di alcune cessioni e si parla dell’addio di Skriniar, Brozovic e Vecino. Potrebbe non rimanere anche Perisic che potrebbe non essere riscattato dal Bayern quindi bisogna trovare al croato un altro club. Da cedere anche Dalbert dopo che la Fiorentina non ha prolungato lo scambio con Biraghi. Fatte le cessioni si potrà pensare a nuovi arrivi e si parla di Kumbulla, Kanté o Ndombelé e Vidal che è stato messo alla porta dal nuovo allenatore del Barcellona, Koeman.

IL RINVIO – L’Inter tornerà ad allenarsi alla Pinetina tra il 5 e il 7 settembre. La data precisa dipende dal rinvio del primo impegno dei nerazzurri in campionato. La Serie A riprende il 19-20 settembre, un mese dopo esatto rispetto alla finale di EL del 21 agosto. Il club quindi chiederà il rinvio della prima gara, non è ancora stata inviata la richiesta formale, ma ci sono stati dei contatti e in questo modo Conte e i suoi comincerebbero il 26 settembre e recupererebbero la prima partita il 30 settembre. Questo è il terzo regalo, per niente secondario, di cui parla il quotidiano torinese e si riferisce anche alle lamentele del tecnico sul calendario difficile nel post lockdown. Anche di questo si era lamentato nella sua uscita dopo l’ultima partita. E l’Inter ora risponderà in concreto cercando di rinviare l’inizio del suo campionato.

(Fonte: La Stampa, 27-8-2020)