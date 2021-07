CorSera – Inter, tre sponsor di maglia per 30 mln. I dettagli

Il club nerazzurro ha detto addio alla Pirelli come main sponsor: garantiva 15 mln all'anno. Arrivano due partnership dall'America

Saranno tre gli sponsor che serviranno per arrivare alla cifra auspicata dall'Inter per il cambio di sponsor. Dai 15 mln garantiti all'anno da Pirelli, si passa a trenta mln. Arriveranno nelle casse nerazzurre grazie alla collaborazione con tre sponsor di maglia. Due in arrivo dall'America e un terzo già presente sulle maglie nerazzurre.