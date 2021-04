Inter, niente turnover contro il Napoli: Conte ritrova tre titolarissimi

Pochi dubbi di formazione per il tecnico nerazzurro, che punta ad allungare ulteriormente la striscia di vittorie consecutive

Prosegue la preparazione dell'Inter in vista del match di domenica sera contro il Napoli: i nerazzurri, primi in classifica con 11 punti di vantaggio sul Milan secondo, puntano a proseguire la propria striscia di 11 vittorie consecutive per avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo scudetto. Secondo il Corriere dello Sport sono pochi i dubbi di formazione per Antonio Conte: "Contro il Napoli ritornano i titolarissimi. Perché il match al Diego Armando Maradona dei prossimi cinque è quello con il più elevato coefficiente di difficoltà e perché allungare a 12 la striscia dei successi consecutivi non solo permetterebbe di migliorare un record che, per il girone di ritorno, l'Inter ha già stabilito, ma consentirebbe a Conte di cucirsi sul petto un altro bel pezzo di scudetto".