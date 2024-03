È tutto pronto per una grande notte di Champions. Stasera l'Inter di Inzaghi affronta l'Atletico Madrid del Cholo Simeone nel ritorno degli ottavi di finale. Si parte dal risultato positivo dell'andata (1-0): in ogni caso la partita di stasera sarà tutta da giocare. Senza ignorare le insidie che la squadra spagnola presenta. Ecco come Marcus Thuram ha analizzato ai microfoni di Inter TV il match: "Noi siamo tranquilli. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare stasera. Vediamo poi quello che il campo dirà".