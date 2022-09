D’Ambrosio a Inter TV: “Sono convinto che usciremo da questo periodo, già in passato…”

L'Inter affronta il Torino dopo la sconfitta contro il Bayern e mette nel mirino tre punti fondamentali soprattutto per l'autostima del gruppo. Ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida: "Una partita non facile che presenta delle insidie. Sono convinto che usciremo da questo periodo, abbiamo già dimostrato in passato di essere una squadra forte e dimostreremo di nuovo di essere forti. Toro? A prescindere dall'avversario bisogna dare sempre il massimo. Loro giocano un calcio particolare: uno contro uno, duelli, ritmo. Se ognuno di noi riesce a vincere i propri duelli vorrà dire che la partita sarà vinta. La squadra come in passato è quella che ti fa uscire dai momenti difficili e ti aiuta a raggiungere obiettivi personali e collettivi".