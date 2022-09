Primavera, Lecce-Inter 2-0 risultato finale: 3 ko in 5 partite, crisi nerazzurra

L'Inter Primavera non sa più vincere. I nerazzurri perdono anche a Lecce (terza sconfitta in altrettante trasferte) e rimangono nei bassifondi della classifica con 2 soli punti conquistati. Ancora rimandato l'appuntamento con il primo successo stagionale per i ragazzi di Chivu, che pagano la scelta societaria di avere una squadra dall'età media molto bassa (con conseguente carenza di esperienza e fisicità) e i continui cambi di interpreti in campo. L'Inter, dopo un buon primo tempo sostanzialmente comandato ma caratterizzato dall'incapacità di colpire in area avversaria, crolla nella ripresa: il Lecce prima sblocca l'incontro con un calcio di rigore trasformato da Berisha, poi raddoppia con Corfitzen. Per i nerazzurri è buio totale.

Quinta giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, ancora senza vittorie in gare ufficiali ma reduce dall'ottimo pareggio in rimonta in Youth League contro il Bayern Monaco, affronta il Lecce con l'obiettivo di conquistare il primo successo. Ampio turnover per il tecnico nerazzurro, che presenta ben 7 novità rispetto all'undici iniziale visto mercoledì: in porta conferma per Calligaris, in difesa, con Zanotti e Fontanarosa, rientra Guercio al centro con Stabile sulla sinistra. In cabina di regia torna Andersen, con Martini e Kamate ai lati. Tutto nuovo l'attacco: assente Carboni (convocato in Prima Squadra), in panchina Iliev, spazio all'inedito tridente Curatolo-Sarr-Owusu. Calcio di inizio alle ore 13.