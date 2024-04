L'Inter torna in campo a Pasquetta e lo fa dopo una sosta per le Nazionali delicata. Inzaghi deve fare a meno di alcuni giocatori (de Vrij e Arnautovic stanno lavorando per tornare contro l'Udinese, Sommer non è al 100%). Ecco come Matteo Darmian ha commentato la sfida contro l'Empoli, in programma stasera a San Siro: "C'è tanta voglia di ripartire, in casa in una partita non facile contro l'Empoli che ha bisogno di punti. Vogliamo fare bottino pieno e continuare il nostro percorso".