Acerbi a Inter TV: “Non possiamo più perdere punti in campionato, stasera dobbiamo…”

I nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano la Juventus a San Siro in una gara delicata e fondamentale. Le parole di Francesco Acerbi ai microfoni di Inter TV prima del fischio d'inizio: "Fiducia dopo il passaggio del turno in CL? Tanta fiducia, ma può essere anche una trappola perché in coppa spendi tanto mentalmente. Non deve diventare un alibi. Una grande squadra deve avere continuità: l'abbiamo avuta in Champions League, non l'abbiamo avuta in campionato".