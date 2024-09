L'Inter di Simone Inzaghi si appresta ad affrontare il Monza in trasferta. La partita di stasera dà avvio ad un mini ciclo di fuoco: mercoledì i nerazzurri affronteranno il Manchester City e domenica sera il Milan. Ecco come Francesco Acerbi ha commentato ai microfoni di Inter TV la sfida in programma stasera: "Come è cambiato il Monza? Ha tenuto la stessa organizzazione di Palladino, è una squadra pericolosa in casa. Sappiamo l'importanza della partita, ci teniamo tanto al campionato e vogliamo rivincerlo: è il nostro obiettivo. Non possiamo fare passi falsi. L'abbiamo preparatala massim0, dobbiamo vincere".