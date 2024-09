Monza-Inter, spettacolo garantito: ben dieci gol nei due precedenti

Chi avrà la fortuna di accomodarsi sugli spalti ha buone possibilità di divertirsi. Monza e Inter si sfideranno per la terza volta in Brianza, al rientro dalla sosta, entrambe per provare ad acciuffare punti da mettere in cascina. Nei due precedenti non sono di certo mancate le emozioni, così come i gol: 2-2 due anni fa, 1-5 lo scorso anno. Un po' di dati sul confronto arrivano dal Corriere dello Sport di stamattina: