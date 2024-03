L'Inter affronta il Napoli tra le mura amiche di San Siro. L'imperativo è vincere soprattutto per risollevarsi dopo l'eliminazione dalla Champions League. Ecco come ha analizzato la sfida Matteo Darmian ai microfoni di Inter Tv: "All'inizio dell'anno il Napoli era in difficoltà. Ora stanno facendo bene. Dovremo stare attenti, sono forti non solo individualmente, ma anche come squadra".