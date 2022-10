Mkhitaryan a Inter TV: “Vogliamo vincerla. Non è importante chi gioca, siamo qui per…”

L'Inter cerca il riscatto dopo la sconfitta a Udine. I nerazzurri tornano in campo dopo la sosta per conquistare i tre punti. Lo ha spiegato ai microfoni di Inter TV Mkhitaryan : "Questa è una partita importantissima per noi, vogliamo vincerla. Sappiamo che la Roma è fortissima, più dell'anno scorso. Abbiamo preparato la partita al meglio, spero che daremo il meglio".

"Dopo la sconfitta contro l'Udinese dobbiamo vincere per forza per avere di nuovo fiducia. Non è importante chi gioca, chi gioca deve giocare per la squadra, chi entra deve fare la differenza. Non c'è dubbio che qualcuno possa sbagliare, siamo qui per aiutarci. Vincere tutti insieme e aiutarci. I nostri tifosi sono come un giocatore. Anche loro fanno parte della squadra, anche loro giocano. Vogliamo che giochino e che ci aiutino a vincere", ha concluso il giocatore prima del fischio d'inizio.