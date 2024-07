La partnership con l’Inter non solo consolida il legame di Canali con il proprio territorio, ma incarna il valore guida di Inner Beauty riflettendo i principi di lealtà e rispetto, che arricchiscono ogni sfida sul campo e nella vita.

I look, realizzati su misura con tessuti d'eccellenza, raccontano un lusso sussurrato dallo stile contemporaneo. Per la stagione calcistica 2024/25 sono previsti due outfit per i giocatori della Prima Squadra: per la primavera una sahariana in gabardine di cotone con 4 tasche e coulisse, una leggera t- shirt di maglia, pantaloni morbidi e mocassini di suède, tutto nelle sfumature sabbia e verde Brianza, colore iconico di Canali. Per l'inverno, nei toni dei Nerazzurri, un bomber trapuntato a rombi, una overshirt di Double cucita a mano, dolcevita di lana merino, pantaloni loose-fit e un mocassino con suola di gomma naturale.

L’allenatore Simone Inzaghi, il Management e lo staff del Club vestiranno invece un completo di lana Impeccabile con camicia, pullover di lana merino e cravatta di seta jacquard. Insieme, un soprabito imbottito tre quarti di nylon soft touch. Il logo Canali e lo stemma dell’Inter sono combinati all'interno della freccia, segno grafico del brand maschile, appositamente ridisegnata e adattata alle colorazioni dei capi come una patch sempre visibile, ma mai invadente.

Canali e Inter, con una storia profondamente radicata nell'italianità e una presenza che trascende i confini nazionali, incarnano l'unione tra il Made in Italy e il palcoscenico globale. Dal 1934 Canali celebra l'artigianalità italiana nel mondo, mentre l’Inter, con il suo nome e la sua storia, simboleggia l'essenza stessa dell'internazionalità.

CANALI dal 1934 Canali promuove l'eccellenza del Made in Italy attraverso il suo know-how artigianale, creando capolavori di sartoria maschile di eccezionale vestibilità e comfort, fondendo cultura e storia con stile ed eleganza.

Il principio sartoriale di Canali utilizza l'innovazione per raggiungere la perfezione estetica e la funzionalità, rinnovando continuamente i suoi modelli con un'attenzione meticolosa ai dettagli e all'uso di tessuti pregiati.

Azienda a controllo familiare giunta alla terza generazione, Canali è un gruppo con 5 centri di produzione in Italia e più di 1400 dipendenti in tutto il mondo. Oltre alle 190 boutique, in continua crescita, il marchio è presente in oltre 1000 negozi al dettaglio in più di 100 paesi del mondo. Press Information: press@canali.it

INTER - Fondata nel 1908, l’FC Internazionale Milano, conosciuta anche come Inter, è riconosciuta a livello globale come una delle squadre di calcio più importanti e vincenti. Nel suo palmares l’Inter annovera 20 scudetti, 9 Coppe Italia e 6 Supercoppe italiane - mentre a livello internazionale vanta 2 Coppe dei Campioni, 1 Champions League, 3 Coppe UEFA, 2 Coppe Intercontinentali e una Coppa del mondo per club FIFA. L’Inter è una delle sole sette squadre, e l’unica in Italia, ad aver conquistato nella stessa stagione (2009-10) Champions League, scudetto e Coppa nazionale. Il Club nerazzurro è inoltre l’unica squadra italiana ad aver sempre militato nella massima serie del campionato nazionale e la sola ad aver partecipato a tutte le edizioni della Serie A. L’Inter è un brand globale con più di 500 milioni di sostenitori in tutto il mondo e che negli ultimi anni si sta affermando sempre di più come icona culturale oltre che sportiva. A partire dal rebranding del 2021 - che ha enfatizzato lo spirito internazionale del Club e il legame con la sua città, Milano – l’Inter ha infatti intrapreso un nuovo percorso di riposizionamento del proprio marchio, che sta permettendo al Club nerazzurro di affermarsi come eccellenza del Made in Milano nel mondo e di collaborare con brand iconici della moda e del design, che condividono le origini meneghine e il blasone internazionale.