"Così Stankovic tornerebbe a riformare in laguna la coppia con Oristanio, suo compagno e amico del cuore all'Inter e poi al Volendam per un biennio. Stankovic è reduce da una stagione in crescendo come portiere della Sampdoria in Serie B, Inter e Venezia stanno definendo la formula del trasferimento in laguna in prestito come accaduto per Oristanio", aggiunge il quotidiano.