Inter, UFFICIALE: depositato il contratto di Di Gennaro, sarà il terzo portiere

Adesso è ufficiale: Raffaele Di Gennaro è un nuovo calciatore dell'Inter. L'estremo difensore classe '93, prodotto del settore giovanile nerazzurro e reduce da una stagione in Serie C con la maglia del Gubbio, ha firmato un contratto annuale con il club di viale della Liberazione: prenderà il posto di Cordaz come terzo portiere della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.