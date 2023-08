Inter, UFFICIALE: preso El Mahboubi, terzo rinforzo classe 2007 dall’estero

Nuova ufficialità in casa Inter: il club nerazzurro, come anticipato nei giorni scorsi da Fcinter1908, si è assicurato le prestazioni di Anas El Mahboubi, centrocampista offensivo spagnolo di orgini marocchine, proveniente dal Sant Gabriel, club della periferia di Barcellona. Il giocatore, come da lui stesso confermato su Instagram, ha firmato un contratto triennale valido fino al 30 giugno 2026.