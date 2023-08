FCIN1908 / Inter, rinforzo per il settore giovanile: dalla Spagna ecco El Mahboubi

Nuovo colpo in entrata per il settore giovanile dell'Inter: il club nerazzurro, secondo quanto appurato da Fcinter1908, si è assicurato le prestazioni di Anas El Mahboubi. Centrocampista offensivo, classe 2007, arriva dal Sant Gabriel, club della periferia di Barcellona, con cui lo scorso anno ha totalizzato 11 gol e 13 assist in 28 partite. Operazione già conclusa da tempo, in attesa del transfer internazionale.

El Mahboubi ha salutato la sua ormai ex squadra con un messaggio postato su Instagram: "Oggi devo mettere il punto finale a cinque stagioni in questo club che mi ha aiutato tanto a crescere e migliorare come calciatore. Vorrei ringraziare il Sant Gabriel per tutto quello che ho appreso stando qui; a tutto lo staff che è sempre stato al nostro fianco; ai membri del corpo tecnico per tutto quello che hanno fatto ogni giorno e a tutti i miei compagni di squadra con cui ho condiviso queste stagioni. Vi auguro il meglio".