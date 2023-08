FCIN1908 / Samardzic-Inter, la Pimenta lascia l’affare: contraria alle modifiche chieste dal padre

Rafaela Pimenta si tira fuori dall'affare Lazar Samardzic dopo quanto accaduto nelle ultimissime ore nella sede dell'Inter. Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, l’agente del centrocampista Rafaela Pimenta, che ha condotto tutta la trattativa Samardzic-Inter, non è più coinvolta nell'affare. E infatti oggi non era presente in sede per il summit coi dirigenti nerazzurri.