Sky – Inter, chi è in pole tra Brozovic e Mkhitaryan. Tentazione Lukaku resta sempre

"Dalle informazioni che abbiamo, ci sono indicazioni precise: Barella, Brozovic (favorito su Mkhitaryan) e Calhanoglu in mezzo al campo, Dzeko e Lautaro in attacco con Lukaku dalla panchina. La tentazione di vedere Romelu titolare c’è sempre e sempre esisterà, ma il piano gara con Dzeko titolare ha sempre funzionato e Lukaku ha fatto già molto bene in Champions entrando a gara in corso", le parole dell'inviato a Istanbul.