Sky – Inter, rifinitura terminata: le ultimissime sulla formazione per il derby

Rifinitura terminata in casa Inter verso il derby in programma alle 18 a San Siro: le ultimissime sulla formazione

Rifinitura terminata in casa Inter verso il derby in programma alle 18 a San Siro: lo fa sapere l'inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile. Ora è il momento del pranzo di squadra, poi ci sarà il riposo, la merenda e l'ultima riunione per i dettagli finali, prima della partenza direzione stadio verso le 16.

C'è Acerbi in pole su de Vrij per giocare al centro della difesa nerazzurra, con Darmian e Bastoni come braccetti. A centrocampo il terzetto Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, sulle fasce Dumfries e Dimarco. In attacco la coppia Thuram-Lautaro.