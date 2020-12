Corsera – L’Inter con l’umiltà di una provinciale e la pazienza di una grande. C’è poco da…

È stata una partita complicata contro uno Spezia ostico, sbloccata da una grande progressione di Hakimi. Un’Inter stanca ha battuto la squadra di Italiano centrando la sesta vittoria consecutiva in campionato e rimanendo a -1 dal Milan. “L’umiltà di una provinciale, la pazienza di una grande. C’è poco da storcere il naso, nella maratona scudetto l’importante è non fermarsi e continuare ad accelerare, anche quando le gambe iniziano a essere pesanti“, sottolinea il Corriere della Sera.

“La maturità della formazione di Conte sta proprio nella pazienza, nel non dover né voler schiacciare l’avversario fin da subito, ma nell’attendere per poi poter sfruttare l’errore. Il doppio vantaggio ha messo in sicurezza il risultato e evitato un finale di apprensione. L’Inter però è rimasta sulle gambe, come con il Napoli. Umilmente s’è ritirata nella sua metà campo, senza vergognarsene. Il gol in pieno recupero del 19enne Piccoli, il più giovane marcatore di questa serie A, è la spia accesa della riserva. C’è necessità di riposo, per ora però l’Inter va avanti senza pause”.

(Corriere della Sera)